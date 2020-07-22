Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA

Türkiye destekli Trablus hükûmet güçlerinin, Libya'da darbeci Hafter'in işgali altındaki Sirte’ye operasyon için gün saydığı bir dönemde Mısır'dan tehlikeli bir hamle geldi. “Sirte kırmızı çizgimizdir” diyen Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi’den güç kaybeden darbeci Hafter’e destek geldi. Uzmanlara göre Mısır’ın bu hamlesini Sirte operasyonu engellemeye ve Trablus hükûmetini ateşkese zorlamaya yönelik bir girişim olarak yorumluyor. Ayrıca Türkiye karşıtı eksenin Kahire’yi Libya’da savaşa zorladığı da değerlendiriliyor.

ANKARA YAKIN TAKİPTE

Gelişmeleri yakından takip eden Ankara’nın ise Mısır'ın Libya'ya asker göndermesi durumunda Türkiye’nin de Libya'daki askerî, teknik kapasitesini ve asker sayısını artırmayı planladığı dikkat çekiliyor. Askerî kaynaklar, Libya toprakları içerisinde Türk askerî birliklerine yönelik saldırı kimden olursa gelirse gelsin meşru müdafaa çerçevesinde karşılık verileceğini vurguluyor. Diplomatik kaynaklar ise Mısır Parlamentosunun Libya’ya asker gönderme yetkisi vermesinin BM’nin 3314 sayılı Karar’ın 4’üncü maddesine göre “saldırı eylemi” olduğuna işaret ediyor.

KAHİRE’Yİ SAVAŞA TEŞVİK EDİYORLAR

Kararı Mısır’ın tek başına almadığına dikkat çekilirken, Hafter'in sahadaki başarısızlığı karşısında Suudi Arabistan, İsrail, Abu Dabi yönetimi ve Fransa’nın “Mısır'ın batı sınırlarının güvenliği” gerekçesiyle Kahire yönetimini Libya’da savaşa teşvik ettiği de belirtiliyor.

Bu arada Libya Meclisi, Sisi’nin bu hamlesine sert tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, “Mısır’ın, ‘meclis’ kisvesine bürünen (Tobruk’taki Temsilciler Meclisi) ve Libya kabilelerini temsil ettiğini öne sürenlerin gayrimeşru davetine dayanan kararını, tamamen reddediyoruz” denildi.