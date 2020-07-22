Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'de farklı eyaletlerde yaşayan Azerbaycanlılar, Azerbaycan'ın Washington Büyükelçiliği önünde bir araya gelerek, Ermenistan’ı protesto etti. Azerbaycan'a destek amacıyla Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği çalışanları da gösteriye katıldı. Gösteride millî marşlar çalınırken “Azerbaycan” sloganı atıldı. Protestoda Ermeniler ile Azerbaycanlılar karşı karşıya geldi. Ermeniler de büyükelçilik binası önünde toplanarak, Ermenistan’a destek gösterisi yaptı. Büyükelçiliğin bulunduğu sokak, polis tarafından trafiğe kapatıldı. Çok sayıda polis, gösteride olay çıkmaması için görev alırken Azerbaycanlılar da tansiyonun yükselmemesi için gerekli önlemleri aldı. Bir protesto eylemi de ABD Kongre Binası’nın önünde gerçekleştirildi. “Karabağ Azerbaycan’ındır”, “Saldırgan Ermenistan”, “Sivilleri öldürmekten vazgeç” yazılı pankartlar taşıyan Azerbaycanlılar, Ermenilerin ABD’den Karabağ için 25 milyon ABD doları talep etmesine karşı çıktı.