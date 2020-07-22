Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlk olarak 2019'un son günlerinde Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle enfekte olan kişi sayısı dünya genelinde 15 milyonu geçti.

600 binden fazla kişinin hayatına mal olan salgın ile en iyi mücadele örneklerinden birini sergileyen ülkelerin başında ise Güney Kore geliyor.

Coğrafi olarak salgının ilk görüldüğü Çin'e yakın bir konumda olan ülke buna rağmen aldığı önlemler ile salgını kontrol altına almış durumda.

51 milyon nüfusa sahip olan GÜney Kore'de yaklaşık 14 bin vaka saptanırken virüs nedeniyle 297 kişi hayatını kaybetti, 12 bin 698 kişi ise iyileşti.

Güney Kore'nin bu başarısının altında yatan nedenlerden birisi olarak geliştirdiği mobil uygulama gösteriliyor.

Güney Kore hükümeti salgının ilk günlerinde Covid-19 benzeri virüs taşıyan kişilerin cep telefonu, kredi kartı ve diğer bilgilerini yüklediği bir uygulama geliştirdi.

Söz konusu uygulama sosyal medya üzerinde paylaşılarak, halk uyarılıyor. Bu bilgi sayesinde testi pozitif çıkanlarla temas yaşayanlar haberdar ediliyor.

Ancak ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times'ta yer alan habere göre, söz konusu uygulama sistem açıklarına da ev sahipliği yapıyor.

Aynı habere göre, söz konusu açık sayesinde uygulamayı kullanan kişilerin adı, telefon numarası ve gerçek zamanlı lokasyonuna erişim sağlanabiliyor.

Söz konusu uygulama Güney Kore'de 162 bin akıllı cihaza indirilmiş durumda.