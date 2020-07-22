Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Zimbabve Polis Sözcüsü Paul Nyathi, yaptığı açıklamada, ülke genelinde 30 Mart'tan bu yana yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerini ihlal eden 100 binden fazla kişinin gözaltına alındığını belirtti.

"Gözaltına alınanların çoğu maske takmadı ve bazılar ise gereksiz dolaşıyordu"

Nyathi, ülkede insanların çoğunun artık Kovid-19 yasaklarının uymadığını kaydederek, "Gözaltına alınanların çoğu maske takmadı ve bazılar ise gereksiz dolaşıyordu." dedi.

Zimbabve Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa, ülkede artan Kovid-19 vakalarına karşı alınan tedbirler kapsamında yarından itibaren sokağa çıkma yasağı ilan etmişti.

Ülkede şu ana kadar 1713 Kovid-19 vakası görüldü, virüs nedeniyle 26 kişi hayatını kaybetti.