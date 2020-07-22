Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'nin Los Angeles kentinde, Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırılarını protesto eden Azerbaycanlıların Ermeniler tarafından saldırıya uğradığı bildirildi.

Azerbaycan'ın Los Angeles Başkonsolosluğundan edinilen bilgiye göre, 21 Temmuz'da Başkonsolosluk binası önünde Ermeniler tarafından gösteri düzenlendi. Binayı çevreleyen Ermeniler Azerbaycan aleyhine saldırgan ve provokatif sloganlar attı.

Bunun üzerine Başkonsolosluk önüne toplanan Azerbaycanlılar, Ermenileri engellemeye çalıştı.

Ermeni göstericiler, "Karabağ Azerbaycan'ındır", "Hocalı'ya adalet", "Ermenistan'ın saldırılarına son verin" posterleriyle karşı gösteri düzenleyen Azerbaycanlılara saldırdı. Bölgede bulunan polisler saldırıyı engelleyemedi ve biri kadın 7 Azerbaycanlı yaralandı. Olayda bir polis memuru da başından yaralandı.

Olayın hemen akabinde Başkonsolos Nesimi Ağayev, Los Angeles Polis Şefi Michel Moor ile iletişim kurarak Ermenilerin saldırısının engellenememesini şikayet etti. Polis Şefi Moor yaşananlar nedeniyle özür dileyerek konuyu ciddi şekilde araştıracaklarını belirtti.

Başkonsolosluk, konuyu Los Angeles kent yöneticilerine de ileterek saldırganların bir an önce belirlenerek adalete teslim edilmeleri için gereken adımların atılması talebinde bulundu.