Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, korona virüs ile mücadele kapsamında her hafta Pazar günleri milletvekillerine korona virüs testi yapılacağını açıkladı. Mecliste sosyal mesafe kurallarına ve sağlık protokollerine uyulacağını kaydeden Galibaf, 16 milletvekilinde korona virüs görüldüğünü belirtti.

Korona virüs çocuklarda etkisini arttırdı

İran Sağlık Bakan Yardımcısı Kasım Can Babayi, korona virüsün İran’da çocuklar üzerinde etkisinin arttığını söyleyerek, “Şubat ayında göre bugün korona virüs çocuklarda daha fazla görülmeye başladı. Bu toplumun korona virüsü artık ciddiye almadığını göstermekte. İlk aylarda yaşlılar ve çocuklara karşı gösteriler hassasiyet, bugün gösterilmiyor” dedi. İran’daki bazı şehirlerde maske kullanımının yüzde 50’nin altında olduğunu belirten Babayi, “Şuan ülke genelinde 14 bin kişinin korona virüs nedeniyle hastanelere yatışı gerçekleşti. Elbette devlet hastanelerinde 100 bin ve özel hastanelerde 40 binin üzerinde yatak kapasitemiz var. Bu sayı içerisinden 3 bin 800 kişi yoğun bakımda” dedi.

138 sağlık çalışanı hayatını kaybetti

İran’da ilk olarak Şubat ayında ortaya çıkan korona virüs nedeniyle, şu ana kadar ülke genelinde 138 sağlık çalışanının hayatını kaybettiği açıklandı. İran Sağlık Konseyi Halkla İlişkiler Müdürü Hüseyin Kirmanpur, basın mensuplarına yaptığı açıklamada 138 sağlık çalışanının korona virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini belirtti. Kirmanpur, hayatını kaybeden 138 sağlık çalışanından yüzde 60’nın doktor, yüzde 21'inin hemşire, kalan yüzde 19'unun ise hizmet ve laboratuvar personeli olduğunu açıkladı.

İran’da Covid-19 salgınında son 24 saatte 219 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 14 bin 853’e yükseldi. Toplam vak'a sayısı ise 2 bin 586 artarak 281 bin 413’e ulaştı.