Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede yeni tip koronavirüs (Covid-19) bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 998 artışla 209 bin 910'a ulaştı.

Son 24 saatte hastanelerde 7 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 30 bin 172'ye yükseldi.

Covid-19 nedeniyle 445'i yoğun bakımda olmak üzere 6 bin 366 kişinin hastanelerde tedavi gördüğü ülkede, yoğun bakımdaki hasta sayısı 105 gündür düşüyor.

7 milyon kişiye "ücretsiz maske"

Sağlık Bakanı Olivier Veran, France 2 televizyon kanalında yaptığı açıklamada, ekonomik olarak zor durumdaki 7 milyon kişiye 40 milyon maskenin ücretsiz dağıtılacağını söyledi.