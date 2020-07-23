Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Adalet Bakanlığı, iki Çinli vatandaşın ABD ve diğer ülkelerdeki yüzlerce şirketten Covid-19 aşı araştırması ve fikrî mülkiyetini çalmaya çalıştıklarını duyurdu. Bu kişilerin 34 yaşındaki Li Xiaoyu ve 33 yaşındaki Dong Jiazhi olduğunu açıklayan Ulusal Güvenlik Başsavcı Yardımcısı John Demers, ABD, Çin ve Hong Kong'daki insan hakları aktivistlerinin hedef alındığını söyledi. FBI Direktör Yardımcısı David Bowdich “Siber suçlular, Çin hükûmetinin istihbarat servisleri tarafından yönlendiriliyor” dedi. ABD'li avukat William Hyslop ise “ABD ve dünya çapındaki birçok işletmenin bilgisayar sistemleri saldırıya uğradı. Çok sayıda hassas ve değerli ticari sırlar çalındı” dedi. Adalet Bakanlığı, hacker’ların hedefleri arasında sivil toplum kuruluşlarının, Çin'deki bireysel muhaliflerin ve din adamlarının da bulunduğunu belirtti. Osman Sağırlı