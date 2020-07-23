Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüsün yeni merkezi Güney Amerika kıtasında bulunan Şili'de kamuya açık bölgeler bir süredir kapalı.

Ülkedeki yetkililer normalleşme adımları kapsamında ilginç bir yönteme başvuruyor.

Şili'deki epizotiyoloji uzmanlarından Fernando Mardones'e göre köpekler koronavirüs hastalarının kokusunu ayırtedebiliyor.

Ülkede köpekler koronavirüs hastalarını tespit etmesi için eğitiliyor. Bu köpeklerin alışveriş merkezi, spor salonu ve havalimanları gibi kalabalık alanlarda görev yapması amaçlanıyor.

Başlangıç aşamasındaki projede dört yavru köpek eğitiliyor. Koronavirüs hastalarının yaşadıkları semptomlar nedeniyle terledikleri ve özel bir koku bıraktıkları düşünülüyor.

Eğitilen köpeklerin bu kokuyu alıp polisleri uyarması hedefleniyor.

Şili polisinde görev yapan Julio Santelices bir köpeğin saatte 250 insanı koklayabildiğini söylerken ilk olarak stadyumlar, okullar, restoranlar gibi yerlerin açılacağını söyledi.

Güney Amerika ülkesi Şili'de 19 milyondan fazla insan yaşıyor. Ülkede şimdiye kadar 336 binden fazla Covid-19 vakası tesoşt edilirken 8 bin 700'ü aşkın insan öldü.

Şili nüfusa oranla en fazla Covid-19 vakasının görüldüğü ülkerden biri.