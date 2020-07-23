Suriye'nin Resülayn kentinde bomba yüklü araç patladı. Patlamada 4 sivil hayatını kaybederken 10 sivil ağır yaralandı. Resmi kaynaklara göre patlamanın ardından olay yerine gelen sivil savunma ekipleri tarafından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Patlayan araç yol kenarında park halindeydi ve yakınlarındaki araç ve motosikletler de kullanılmaz hale geldi. Patlamanın ardından çıkan yangını siviller kendi çabalarıyla söndürmeye çalıştı.
Resülayn’da bomba yüklü araçla saldırı : 4 ölü 10 yaralı
23.07.2020 - 13:15 | Son Güncelleme: 23.07.2020 - 13:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suriye’nin Resülayn kentinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Resülayn,bombalı saldırı,
720160 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/720160.aspx
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