Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İran Sağlık Bakan Yardımcısı İreç Herirçi, korona virüs vak'alarının yoğun görüldüğü Gülistan eyaletinde katıldığı Korona Virüs ile Mücadele toplantısında konuştu. Herirçi, İran’ın Gülistan ve Mazenderan eyaletlerinde korona virüs vakalarında hızlı yükselişin olduğunu belirterek, “Önümüzdeki bir yıl boyunca korona virüs ile karşı karşıya olacağız. Sonbahar ve yaz ayları daha zor geçecek” dedi. İranlıları Mazenderan eyaletine seyahat etmemeleri konusunda uyaran Herirçi, “Önümüzde Kurban bayramı var ve bu bölgelerde bayramlar kendilerine has törenlerle kutlanıyor. Böyle bir durumda vak'a sayıları artacaktır. Bu nedenle kurban bayramı ve muharrem ayı için din adamları ile birlikte bazı özel kararlar almamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

ÖLÜMLER MART AYINA GÖRE YÜZDE 50 ARTTI

Ülke genelinde koronavirüs kaynaklı ölü sayılarında artış olduğunu belirten Herirçi, ölü sayılarının Mart ayına göre yüzde 50 artış gösterdiğini söyleyerek, “Korona virüsten dolayı günlük ölü sayısı 229 kişiye kadar ulaştı. Mart ayında yaşadığımız zirve noktasından yüzde 50 artış gösterdi” dedi. Herirçi, korona virüs vak'alarının gençlerde ve çocuklarda da görülmeye başladığına işaret ederek, “Bununla mücadele etmenin en etkili yolu sosyal mesafeye dikkat etmek ve dışarıyla ilişkiyi azaltmaktır” şeklinde konuştu.

SON 24 SAATTE 221 KİŞİ ÖLDÜ

İran’da Covid-19 kaynaklı son 24 saatte 221 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 15 bin 74’e yükselirken, vak'a sayısı ise 2 bin 621 artarak 284 bin 34’e ulaştı.