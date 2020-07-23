Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 347 kişide yeni tip korona virüs tespit edildiği, 6 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi. Azerbaycan'da son verilerle birlikte toplam vaka sayısı 28 bin 989’e hayatını kaybedenlerin sayısı ise 391’e yükseldi. Ülkede virüsü yenerek taburcu olanların sayısı ise 20 bin 974 oldu. 531 kişi de iyileşerek taburcu edildi. Azerbaycan'da şu ana kadar 658 bin 782 korona virüs testi yapıldı.