Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vebin, düzenlediği basın toplantısında, kararın uluslararası ilişkilerin temel normlarına aykırı olduğunu belirterek, "Bu adım, Çin ve Amerikan halkları arasında kurulan köprünün yıkılması anlamına geliyor." dedi.

Sözcü Vebin, başkonsoloslukta görevli istihbarat ajanlarının Texas A&M sağlık şirketi ve Teksas Üniversitesi M.D. Anderson Kanser Araştırma Hastanesinden bilgi çaldığı iddialarına ilişkin, "Tamamen kötü niyetli bir iftira." ifadesini kullandı.

Çin'in başkonsolosluğun kapatılmasına karşılık ülkedeki ABD misyonlarından birini kapatıp kapatmayacağı sorusunu yanıtsız bırakan Vebin, "Çin, meşru haklarını ve çıkarlarını korumak üzere gerekli adımları atacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin Çin'de Pekin'de büyükelçiliğinin yanı sıra Çin anakarasında Şanghay, Guangcou, Çıngdu, Şınyang ve Vuhan kentleri ile Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde başkonsoloslukları bulunuyor.

Houston Başkonsolosluğu, ABD ile Çin Halk Cumhuriyeti arasında 1979'da ilk diplomatik ilişkilerin kurulmasının ardından Pekin yönetiminin ülkede açtığı ilk başkonsolosluk olmuştu.

Washington yönetimi, dün başkonsolosluk binası dışında tenekeler içinde belgelerin yakılarak imha edildiği ihbarının ardından diplomatik misyonunun 72 saat içinde boşaltılması talimatını vermişti.

İki ülke arasında, son dönemde ABD tarafından Çin'e yöneltilen istihbarat faaliyetleri ve fikri mülkiyet hırsızlığı iddiaları ile Uygur Özerk Bölgesi'ndeki insan hakları ihlallerine ve Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nin özerkliğini etkileyecek adımlara yönelik eleştiriler nedeniyle gerginlik yaşanıyor.