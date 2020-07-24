Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Lübnan’da koronavirüs salgını etkisini arttırmaya devam ediyor. Dışişleri Bakanlığı Ofis Başkanı Hadi Hashem, koronavirüse yakalandı. Hashem, korona virüse yakalandığını Lübnan’a resmi ziyarette bulunan Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile yemekte olduğu sırada öğrendi.

Başkan Hasem, yaptığı açıklamada, “Öğle yemeğinde olduğum sırada hastaneden test sonucumun pozitif çıktığına dair telefon aldım. Test sonucumu öğrendikten sonra hızlıca yemeği terk ettim ve herkesi bilgilendirdim” ifadelerini kullandı. Hasem, 27 Temmuz’a kadar evde karantina altında olacağını ifade ederken, “Beklenmedik bir test sonucu ile karşılaştım. Fakat önemli olan virüs seviyesinin düşük olması ve bulaşıcı olmaması” dedi.

Olayın ardından Lübnan Dışişleri Bakanı Nassif Hitti’ye yapılan koronavirüs test sonucu ise negatif çıktı. Ülkede toplam koronavirüs vaka sayısı 3 bin 260’a, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 43’e yükseldi.