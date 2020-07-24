Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Irak’ın başkenti Bağdat’ın güneyinde yer alan uluslararası koalisyon güçlerine ait Besmaya askeri üssüne roketli saldırı düzenlendi. Irak Savunma Bakanlığına bağlı Medya Güvenlik Ağı tarafından yapılan açıklamada, Bağdat’ın 60 km güneyindeki Besmaya askeri üssüne 4 adet katyuşa roketi düştüğü bildirildi. Bakanlık, atılan roketlerden 2’sinin depo ve karavanlara isabet ettiğini, diğer 2 roketin ise boş alana düştüğünü açıkladı. Savunma Bakanlığı, saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığını sadece maddi hasar meydana geldiğini aktardı. Bakanlık, roketlerin ilk değerlendirmelere göre Diyale iline bağlı el-Diyaniye bölgesinden fırlatılmış olabileceğini açıkladı.

Irak’ta Ocak ayında ABD tarafından İranlı General Kasım Süleymani ile Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis’in öldürülmesinin ardından başkentte roketli saldırılar artmaya başladı.