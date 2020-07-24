Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail ordusu, birliklerin konuşlandırılması ve bölgedeki gelişmiş saha istihbarat faaliyetlerindeki değişikliklerle İsrail'in kuzey sınırını tüm düşman tehditlerinden korumaya yönelik hazırlığını artırıyor." denildi.

Suriye'de bir Hizbullah üyesinin öldürüldüğü saldırının gündemde olduğu süreçte yapılan açıklamada, "Lübnan'dan gelebilecek her eylemden Lübnan hükümetini sorumlu tutarız." ifadesine yer verildi.

Suriye'nin başkenti Şam'da yer alan havalimanı yakınlarına pazartesi düzenlenen saldırıda biri Hizbullah üyesi, 5 kişi ölmüştü.

Beşşar Esed rejimi, saldırının arkasında İsrail'in olduğunu söylerken, Tel Aviv yönetiminden olaya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmamıştı.

İsrail ordusu, dün Lübnan sınırındaki birliklerine takviye yapacağını duyurmuştu.