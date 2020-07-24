Suriye'nin kuzeyinde bulunan Resulayn ilçesinin merkezinde bomba yüklü motosiklet patladı. Patlama sonucu 2 sivil yaralanırken, çevredeki binalarda maddi hasar meydana geldi. Sivil savunma ekipleri, patlama sonrası çıkan yangına müdahale ederek söndürdü.