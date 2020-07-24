Suriye'nin kuzeyinde bulunan Resulayn ilçesinin merkezinde bomba yüklü motosiklet patladı. Patlama sonucu 2 sivil yaralanırken, çevredeki binalarda maddi hasar meydana geldi. Sivil savunma ekipleri, patlama sonrası çıkan yangına müdahale ederek söndürdü.
Resulayn'da bomba yüklü motosiklet patladı: 2 yaralı
24.07.2020 - 22:40 | Son Güncelleme: 24.07.2020 - 22:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suriye'nin kuzeyindeki Resulayn’da bomba yüklü motosiklet patlaması sonucu 2 sivil yaralandı.
Etiketler : resulayn,bomba,bisiklet,
720476 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/720476.aspx
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