Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Somali'nin başkenti Mogadişu'da Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi açılışı nedeniyle tebrik programı gerçekleşti. Programa çok sayıda vatandaş katıldı. Mogadişu’da en önde gelen imamlarından Sheikh Abdul Hayyi, programa katılarak konuşma yaptı. Hayyi, Ayasofya'nın ibadete açılmasından gurur duyduklarını ifade ederek, "Bu büyük zaferi kutlamak için Mogadişu'da toplandık" dedi. Hayyi, "Bu caminin İslam medeniyetinde uzun bir tarihi var. İstanbul'un fethinin sembolü ve Fatih Sultan Mehmet Han'ın emaneti olan Ayasofya bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yeniden camiye çevrildi. Biz bundan sonra Erdoğan'ı ikinci Sultan Mehmet olarak görüyoruz. Ayasofya'dan sonra inşallah Mescid-i Aksa özgürlüğüne de kavuşacak inşallah" ifadelerini kullandı.