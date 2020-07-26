Utah eyaletinin West Jordan ilçesinde küçük bir uçak evin üzerine düştü. Uçakta bulunan 6 yolcudan 3’ü hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenler arasında 9 aylık bir bebek ve 1 kadın ve erkek olduğu öğrenildi. Uçakta bulunan yaralılar arasındaki 1 kadın, 2 ve 12 yaşındaki 2 çocuk ise hastaneye kaldırıldı. Evin yaşlı sahibinin de durumunun kritik olduğu ve hastanede tedavisinin sürdüğü aktarıldı. Uçağın düşmesi sonucu evde çıkan yangının ise kontrol altına alındığı belirtildi.
ABD'de uçak evin üzerine düştü: Biri bebek 3 ölü, 4 yaralı
26.07.2020 - 11:26 | Son Güncelleme: 26.07.2020 - 11:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD’nin Utah eyaletinde küçük bir uçağın evin üzerine düşmesi sonucu aralarında 9 aylık bebeğin de bulunduğu 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : ABD,uçak kazası,Utah,
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