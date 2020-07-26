Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Utah eyaletinin West Jordan ilçesinde küçük bir uçak evin üzerine düştü. Uçakta bulunan 6 yolcudan 3’ü hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenler arasında 9 aylık bir bebek ve 1 kadın ve erkek olduğu öğrenildi. Uçakta bulunan yaralılar arasındaki 1 kadın, 2 ve 12 yaşındaki 2 çocuk ise hastaneye kaldırıldı. Evin yaşlı sahibinin de durumunun kritik olduğu ve hastanede tedavisinin sürdüğü aktarıldı. Uçağın düşmesi sonucu evde çıkan yangının ise kontrol altına alındığı belirtildi.