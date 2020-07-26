Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüs salgını dünya genelinde etkisini arttırmaya devam ederken, birçok ülke kısıtlamaları geri getiriyor. Irak’ta son haftalarda artış gösteren korona vakaları nedeni ile Kurban Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Irak Ulusal Sağlık Yüksek Komisyonu, tarafından yapılan açıklamada 30 Temmuz tarihinden 9 Ağustos tarihine kadar Kurban Bayramı boyunca kapsamlı sokağa çıkma yasağı uygulanacağı duyuruldu. Komisyon, ülkede baş gösteren oksijen tüpü krizi konusunda da yeni bir adım atarak, oksijen tüpü fabrikası kurmak isteyenlere kolaylık sağlanmasına karar verildiğini açıkladı.

Öte yandan ülkede toplam vaka sayısı 110 bin 32’ye, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 362’ye yükseldi.