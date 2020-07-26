Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Libya Dışişleri Bakanı Muhammed et-Tahir Siyale, Almanya'nın Trablus Büyükelçisi Oliver Owcza ile Libya'da siyasi diyalog sürecinin yeniden başlaması konusunu görüştü.

Libya Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamaya göre, Siyale ile Owcza başkent Trablus'ta bir araya geldi.

Libya Dışişleri Bakanı ile Alman diplomat, Libya'daki çözüm sürecinin, Berlin Konferansı ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) kararları doğrultusunda yeniden başlatılması konusunu ele aldı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de, Libya'da kalıcı ateşkes ve siyasi sürecin başlatılması amacıyla 19 Ocak 2020'de bir konferans düzenlenmişti.