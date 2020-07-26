Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'nin Oakland kentinde ırkçılık ve polis şiddetine karşı devam eden protesto gösterilerinde bir grup provokatör mahkeme binasını ateşe verdi, bir polis merkezini tahrip etti ve polislere havai fişek fırlattı.

ABD basınında yer alan haberlere göre, California'nın Oakland kentinde ırkçılık ve polis şiddetine karşı düzenlenen barışçıl protestolar, yerini şiddet olaylarına bıraktı.

Yetkililer, bir grup provokatörün mahkeme binası dahil birkaç yeri ateşe verdiğini, bir polis merkezini tahrip ettiğini ve polislere havai fişek fırlattığını bildirdi. Yangın kısa sürede söndürüldü.

İki aydır polis şiddeti karşıtı protestoların sürdüğü Portland'e gönderilen federal güvenlik güçlerinin göstericilere müdahalesi de dün gece New York'tan Los Angeles'a kadar birçok kentte protesto edilmişti.

Seattle'da göstericiler camları kırıp, bazı yerleri ateşe verirken, Austin'de ise protesto sırasında bir kişi açılan ateş sonucu hayatını kaybetmişti.

Şiddet olaylarının yaşandığı Seattle'da protestocular ve polisler arasında yaralananlar olmuş, 45 gösterici gözaltına alınmıştı.

Los Angeles'ta da göstericiler ile polis arasında çatışmalar yaşanmış, polisin sert müdahalesine protestocular su şişeleri fırlatarak ve binaların camlarını kırarak karşılık vermişti.

ABD Başkanı Donald Trump, bir Twitter kullanıcısının "Antifa ırkçı bir terörist grup'' mesajını yeniden paylaşmıştı.

ABD'nin Minnesota eyaletinde siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından birçok kentte protesto gösterileri düzenlenmişti.

Trump, gösterilerin iki aydır devam ettiği Portland'e federal güvenlik güçleri göndermişti.