Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrail'de binlerce kişi, hakkındaki yolsuzluk davası ve koronavirüs salgınıyla mücadeledeki başarısızlığı sebebiyle Başbakan Binyamin Netanyahu’nun istifası için gösteri düzenledi. Başta Batı Kudüs ve Tel Aviv olmak üzere ülkenin farklı kentlerindeki göstericiler, İsrail'in ikinci dalganın etkisine girmesine ve işsiziliğin yüzde 20'yi aşmasına tepki gösterdi. "Siyah Bayraklılar Hareketi" olarak bilinen grubun çağrısı üzerine Batı Kudüs’te yer alan Başbakanlık konutu yakınında düzenlenen gösteride sık sık "Bibi (Netanyahu) evine dön" sloganı atıldı. Göstericilerden bazıları, İsrail Başbakanı'nı kastederek "suç başbakanı" yazılı tişörtler giydi. Az sayıda Netanyahu taraftarı da yine Başbakanlık konutu önünde İsrail Başbakanı'na destek vermek için gösteri düzenledi. Polis, gerginlik yaşanmaması için iki grup arasına barikat kurdu. Bir gösterici, Filistin bayrağı taşıdığı için İsrail polisi tarafından gözaltına alındı. KUDÜS