İsrail ordu sözcüsü Adraee, Lübnan sınırında yaşayan İsrail vatandaşlarına, bölgede yaşanan "güvenlik olayı" nedeniyle evlerinde kalma çağrısı yaptı.
İsrail ordusundan Lübnan sınırında yaşayan vatandaşlarına uyarı!
27.07.2020 - 16:09 | Son Güncelleme: 27.07.2020 - 16:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İsrail ordu sözcüsü Adraee, Lübnan sınırında yaşayan İsrail vatandaşlarına, bölgede yaşanan "güvenlik olayı" nedeniyle evlerinde kalma çağrısı yaptı.
Kaynak: AA
Etiketler : israil ordusu,
721024 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/721024.aspx
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