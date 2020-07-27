Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Korona virüs salgını dünya genelinde etkisini arttırmaya devam ederken, birçok ülkede tedbirler sıkılaştırılıyor. Kenya Başkanı Uhuru Kenyatta, yaptığı açıklamada korona virüs salgını ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağının ülke genelinde 30 gün daha uzatıldığını duyurdu. Kenyatta, ayrıca salgın nedeni ile restoranlarda alkol satışının yasaklandığını açıkladı. Başkan Kenyatta, “Gerçek şu ki görünmeyen bir düşman ile savaştayız” dedi.

Kenya’da dün tespit edilen 960 yeni vaka ile rekor kırılmasının ardından toplam vaka sayısı 17 bin 603’e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 280’e ulaştı.