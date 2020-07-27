Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ontario eyaletine bağlı Hamilton kentinde bulunan Winona’da dün gece saat 03.00 sularında çıkan yangın sabah saatlerinde kontrol altına alındı. Yangında 3 katlı sıra evlerde bulunan 11 ev küle döndü. Yangın, rüzgarın etkisi ile yan bloklara sıçrayarak büyüdü. Olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri bölgedeki tüm evleri tahliye etti.

İtfaiye Ekip Şefi Dave Cunliffe, yangına hemen müdahale ettiklerini ifade ederek, bölge sakinlerinin ve ekiplerin olaydan yara almadan kurtulduğunu açıkladı. Cunliffe, “Ekipler büyük bir çaba sarf etti. Yüksek hacimli su ve hava operasyonları kullanılarak yangının durdurulması sağlandı“ dedi.

Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Evlerdeki maddi hasarın ise milyonlarca dolar olduğu tahmin ediliyor.