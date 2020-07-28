Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir grup provokatör, mahkeme binasını ateşe verdi, bir polis merkezini tahrip etti ve polislere havai fişek fırlattı. Polisin de göstericilere göz yaşartıcı bomba ile karşılık vermesinin ardından ortalık karıştı. Çıkan olaylarda 48 gösterici ve 23 polis yaralanırken, çok sayıda gösterici ise gözaltına alındı. Gösterilerin yapıldığı bir başka yer ise Colorado eyaletine bağlı Denver şehri oldu. Protestolarda bir kişi silahla vuruldu. Emniyet yetkilileri, Denver’ın banliyösü Aurora’da bir kişinin aracını protestocuların üzerine sürdüğünü açıkladı. Yetkililer, bunun ardından protestoculardan birinin, bir kişiyi silahla vurarak yaraladığını ifade etti. Yaralının, aracı kalabalığa süren kişi olup olmadığı ise henüz bilinmiyor. California eyaletine bağlı Los Angeles şehrinde belediye binası önünde barışçıl şekilde başlayan eylemler kısa süre sonra şiddet olaylarına dö-nüştü. Bir polisin kadın eylemciyi itmesi ile arkadan gelen diğer bir eylemcinin polise saldırarak yere düştü. Polis ve göstericiler arasında arbede çıkarken çok sayıda gösterici gözaltına aldı.