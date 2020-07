Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin'de ortaya çıkan ve bütün dünyaya dağılan yeni tip koronavirüs (Covid-19) yayılması engellenemiyor. 100 saatte bir milyondan fazla vaka tespit edilirken bütün dünyada vaka sayısı 16 milyon 500 bini geçti. Virüs yüzünden toplam can kaybı 653 bine ulaşırken iyileşenlerin sayısı da 10 milyonu geçti. Virüsün en fazla etkilediği ABD'de her gün yaklaşık 60 bin kişi daha koronavirüse yakalanırken toplam can kaybı 150 bini aştı. ABD'de virüse yakalananların sayısı 4 milyon 400 bine ulaştı. İkinci sırada yer Brezilya'da ise toplam can kaybı 87 bin ve bu ülkede de 2 milyon 420 bin kişi virüse yakalandı.

İRAN ZOR DURUMDA

Son 24 saatte 212 kişinin hayatını kaybettiği İran'dan korkutucu rakamlar gelmeye devam ediyor. Ülke genelindeki hastanelerde, Covid-19 sebebiyle 23 bin 367 hastanın tedavi olduğunu açıklayan Tahran Sina Hastanesi Acil Servis Başkanı Dr. Puya Payendemehr “Son dönemde Covid-19'dan ölenlerin sayısındaki artışın sebebi virüse yakalananların birçoğunun kalp, böbrek ve şeker hastası olmasından kaynaklanıyor. Virüs sebebiyle son bir ayda hastaneye yatan kişilerdeki ölüm riski oranının yüzde 24,4” ifadelerini kullandı. Bu arada İran Hükûmet Sözcüsü Ali Rebii’nin koronavirüs testinin de pozitif çıktığı duyuruldu.

Virüsün yayıldığı Çin, sıkı tedbirlerle ölüm sayılarını azaltmayı başarmış ve tek hanelere düşürmüştü. Ancak yaklaşık bir aydan beri ülkedeki vaka sayıları tekrar artışa geçti. Pekin yönetimi son 24 saatte 61 kişide daha koronavirüs tespit edildiğini duyurdu. Rekor vakaların yaşandığı ülkelerden birisi de Avustralya. Ülkede son 24 saatte 549 kişinin virüse yakalanması, salgının başladığı tarihten bu yana bir günde kaydedilen en yüksek vaka sayısı oldu.