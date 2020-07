Türkiye Gazetesi

ABD'nin Florida eyaletinde yeni tip koronavirüse yakalanan çocukların oranının yüzde 34 arttığı bildirildi. Florida sağlık yetkilileri, Covid-19'a yakalanan 17 yaş ve altı toplam çocuk sayısının 16 Temmuz'da 23 bin 170 olduğunu, 24 Temmuz itibarıyla bu rakamın 31 bin 150'ye yükseldiğini duyurdu. Böylelikle eyalette salgına yakalanan çocuk oranı 8 gün içinde yüzde 34 arttı. Hastaneye kaldırılan çocuk oranı da aynı dönemde yüzde 23 artış gösterdi. Salgına yakalanan ve hastanede tedavi gören çocuk sayısında büyük bir artışın yaşandığı eyalette okulların sonbaharda açılmasına yönelik tartışmalar ise devam ediyor.

OFİSE DÖNENLER YÜZDE 10

ABD'de, salgın ile mücadelede vaka sayıları düştüğü için normalleşme yolunda ikinci aşamaya geçilen New York'ta ofislere dönen çalışan sayısı yüzde 10'un altında kaldı. Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesindeki bir araştırma haberine göre, iş yerlerinin açılmasına izin verilen New York şehrinde, binlerce işçi çalışan büyük firmaların çalışanlarının sadece yüzde 8-9'u ofislere döndü. Emlak, bankacılık, teknoloji ve finans gibi çok sayıda işçi çalıştıran sektörlerin uzmanlarının verdiği bilgilere dayandırılan haberde, özellikle JP Morgan, Citigroup gibi finansal kuruluşların çok az sayıda çalışanının ofise dönmesine müsaade ettiği, Facebook, Twitter benzeri teknoloji firmalarının ise bu konuda daha da hassas olduğu ve çalışanlarına 2020 sonuna kadar evden çalışabileceklerini bildirdikleri bilgisine yer verildi. New York'ta ofise dönen çalışan oranının haziran ayında sadece yüzde 2 olduğu bilgisi de paylaşıldı.

TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA RİSK

WSJ'nin uzman görüşlerine dayanarak elde ettiği sonuçlara göre, asıl problemin ofisten daha çok metro, otobüs veya banliyö treni gibi toplu taşıma araçlarında yapılacak yolculuktaki virüs kapma riskine işaret edildi. Ofislere dönüş için New York'ta henüz okulların açılıp açılmayacağı konusunun tam netlik kazanmamış olması da bir başka engel olarak gösterildi. Haberde okulların hiç açılmaması veya yarı zamanlı açılması durumunda, çocuk sahibi birçok çalışanın evden çalışmayı tercih edeceğine de değinildi.