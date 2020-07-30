Suriye'deki Esad rejimi İdlib'in kırsalındaki köylere saldırmaya devam ediyor. Esad rejiminin İdlib'in güneyinde bulunan Zawiya Dağı bölgesindeki Al-Bara köyüne hava saldırısı düzenlediği bildirildi. Saldırı sonucu bölgede büyük maddi hasara meydana geldi. Saldırı nedeniyle ölü veya yaralı bulunmazken, bazı sivillerin evleri ve araçları kullanılmaz hale geldi.
Esad rejiminden İdlib'in güneyine hava saldırısı
30.07.2020 - 13:07 | Son Güncelleme: 30.07.2020 - 13:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suriye'de Esad rejimi İdlib'in güneyinde bulunan Zawiya Dağı bölgesindeki Al-Bara köyüne hava saldırısı gerçekleştirdi.
Kaynak: İHA
Etiketler : esad,idlib,rejim,
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