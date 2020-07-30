Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle 1 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 445'e yükseldi.

Ülkede toplam vaka sayısı 626 artışla 66 bin 529'a ulaşırken, 57 bin 330 kişi de sağlığına kavuştu.

- Umman

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, virüs nedeniyle 9 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ülkedeki can kaybının 421'e yükseldiği belirtildi.

Ülkede 590 kişide daha virüs tespit edildiği, böylece vaka sayısının 79 bin 159'a çıktığı aktarılan açıklamada, sağlığına kavuşanların sayısının ise 61 bin 421 olduğu kaydedildi.

- BAE

BAE Sağlık Bakanlığı ise Kovid-19 nedeniyle 2 kişinin daha hayatını kaybettiğini, salgında 302 kişinin daha enfekte olduğunu bildirdi.

Bakanlığın açıklamasında, Kovid-19 kaynaklı can kaybının 349'a yükseldiği ülkede, vaka sayısının 60 bin 223'e çıktığı ifade edildi.

BAE'de sağlığına kavuşanların sayısının da 53 bin 626 olduğu kaydedildi.

- Katar

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 2 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği, 307 kişinin enfekte olduğu belirtildi.

Ülkedeki toplam can kaybının 171'e, vakaların 110 bin 460'a çıktığı ifade edilen açıklamada, sağlığına kavuşanların sayısının da 107 bin 135 olduğu bilgisi paylaşıldı.