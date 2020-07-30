Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yunanistan Yüksek Mahkemesinden emekli avukat papaz Lambros Fotopulos, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde, Kitab-ı Mukaddes'teki asıllarına uygun şekilde ibadet organize ettiğini belirterek, ''Erdoğan, mütevazı bir inanan gibi Kur'an-ı Kerim okudu. Hristiyanlığın büyük bayramlarında halkıyla diz çöküp dua eden imparatorlar gibi orada bulunan diğer inananlarla diz çöktü." dedi.

Fotopulos'un, Yunanistan'da kilise konuları ağırlıklı haberler yapan "Romfea" adlı internet sitesinde, "Erdoğan'ın Dersi'' başlıklı makalesi yayımlandı.

"Erdoğan, mütevazı bir inanan gibi Kur'an-ı Kerim okudu"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ise bunların tersine Ayasofya'da, Kitab-ı Mukaddes'teki asıllarına uygun şekilde ibadet organize ettiğini vurgulayan Fotopulos, ''Erdoğan, mütevazı bir inanan gibi Kur'an-ı Kerim okudu. Hristiyanlığın büyük bayramlarında halkıyla birlikte diz çöküp dua eden imparatorlar gibi orada bulunan diğer inananlarla diz çöktü." değerlendirmesinde bulundu.