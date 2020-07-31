Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ülkede, Kovid-19 salgını nedeniyle bayram namazı kılınmadı.

Vatandaşlar, bayramı evlerinde aileleriyle geçirdi.

Ahıska Türkü 58 yaşındaki Mehmet Sardalov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu bayramı evinde ailesi ve torunlarıyla geçirdiğini söyledi.

Sardalov, hayatında ilk defa böyle bir bayrama şahit olduğunu belirterek "Eskiden bayram bir başka idi. Şimdi Kurban Bayramı'nı on-line geçiriyoruz." dedi.

Kovid-19 salgınından dolayı akraba ziyareti yapmadıklarını ve dost ve akrabalarıyla cep telefonu aracılığıyla görüntülü olarak görüşerek bayramlaştıklarını kaydetti.

Sardalov ailesinin bir araya geldiği sofrada, Kur'an-ı Kerim okundu ve koronavirüs salgının sona ermesi için dua edildi.

Gürcistan'ın Ahıska bölgesinde yaşayan Türkler, 14 Kasım 1944'te Stalin rejimi tarafından Kırgızistan, Kazakistan ve Özbekistan topraklarına sürülmüştü.

Kırgızistan'da başta Bişkek olmak üzere Çuy, Talas, Oş ve Celalabad bölgelerinde yaşayan yaklaşık 40 bin Ahıska Türkü, Türkiye Türkçesi konuşuyor.