Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başkent Tahran'da düzenlenen Koronavirüsle Ulusal Mücadele Kurulu toplantısı sonrasında konuşan Cumhurbaşkanı Ruhani, ülkedeki salgın süreciyle ilgili bilgi verdi.

Toplantıda sunulan raporların "ümit verici" olduğunu aktaran Ruhani, "Son haftalarda çetin şartlar görülen yaklaşık 10 eyalet bugün tepe noktasını geçti. İnşallah, gelecek günlerde daha istikrarlı ve sakin bir duruma ulaşacağız." dedi.

Ruhani, tedbirleri gevşetmeyeceklerinin altını çizerek, "Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu tarafından açıklanan tüm kurallar, Sağlık Bakanlığı, kabul edilebilir bir aşının elde edildiğini ve şartların değiştiğini duyurana kadar güçlü bir şekilde sürdürülecektir." diye konuştu.

Halkın açıklanan sağlık talimatlarına çoğunlukla riayet ettiğini belirten Ruhani, "Bu şekilde devam edilmesi halinde gelecek haftalarda kesinlikle iyi haberlere şahit olacağız. Raporlar, ayrıca ofislerde, bankalarda ve kalabalık merkezlerde sağlık talimatlarına ve protokollere uyulduğunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Kurallara uymayanlar cezalandırılacak

Az sayıda vatandaşın da bu kurallara riayet etmediğinden yakınan Ruhani, "Bir kişi sağlık ilkelerine riayet etmiyorsa cezalandırılmalıdır. Kuralları ihlal eden kişiler tespit edilmeli ve gerekli işlem yapılmalıdır. Bu cezalar ilan edilmeli ve halk bilgilendirilmelidir." talimatını verdi.

Ruhani, virüsle enfekte hastaların tespit edilmesinin de salgının önüne geçmek için önemli olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Virüse yakalanan kişileri tespit etmeli ve toplumdan izole etmeliyiz. Bunu izleme sistemleriyle yapan ve enfekte kişileri takip eden ülkeler mevcut ancak bizde bu sistem bulunmuyor. Biz cep telefonundan bunu sağlayacağız. Enfekte kişilerin nereye gittiğini nerede olduğunu mobil cihazlardan takip edeceğiz. Bunu uygulamak zor değil. İletişim ve Teknoloji Bakanlığımızla bunu sağlayacağız."

Ülke genelinde toplantı yasağının devam ettiğini söyleyen Ruhani, bu ayın sonuna tekabül eden Muharrem ayı etkinliklerinin ise sağlık talimatlarına riayet edilerek düzenleneceğini belirtti.