Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hindistan’ın Andhra Pradesh eyaletine bağlı liman kenti Visakhapatnam’da kentindeki bir tersanede yer alan vinç devrildi. Polis tarafından yapılan açıklamada en az 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Vincin devrildiği sırada 12 işçinin olay yerinde bulunduğu ifade edildi. Kazanın işçilerin vinçte çalışma yürüttüğü sırada meydana geldiği belirtildi.