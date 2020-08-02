Suudi Arabistan’da kesilmek üzere getirildiği inşaat halindeki havuzda kasabın elinden kurtulan kurbanlık dana çevredekilere saldırdı. Telefon kamerası ile anbean kaydedilen olayda dananın kesilmek üzereyken iplerinden kurtulduğu ve çevredekilere saldırdığı görülüyor. Dana, kaçmaya çalışan bir kişiye ise kafa atarak havuzun dışına fırlatıyor.
Suudi Arabistan’da kurbanlık dana çevredekilere saldırdı
02.08.2020 - 21:45 | Son Güncelleme: 02.08.2020 - 21:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suudi Arabistan’da Kurban Bayram’ı vesilesi ile kesilmeye hazırlanan dana çevredekilere saldırdı.
Kaynak: İHA
Etiketler : kurbanlık dana,Suudi Arabistan,saldırı,
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