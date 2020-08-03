Suriye'de Beşşar Esad rejimine destek veren Rus savaş uçakları sabah erken saatlerde İdlib'in Binniş bölgesindeki sivil yerleşim yerlerine hava saldırısı düzenledi. Saldırılarda ilk belirlemelere göre 4 sivil hayatını kaybetti, çok sayıda sivil de yaralandı. Yaralılar, Sivil Savunma ekiplerince çevredeki sağlık merkezlerine kaldırıldı.
Rus savaş uçakları İdlib'de sivilleri vurdu: 4 ölü
03.08.2020 - 07:58 | Son Güncelleme: 03.08.2020 - 07:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suriye'de Beşşar Esad rejimine destek veren Rus savaş uçaklarının sabah erken saatlerde İdlib'in Binniş bölgesindeki sivil yerleşim yerlerine düzenlediği hava saldırısında 4 sivilin hayatını kaybettiği, çok sayıda sivilin yaralandığı bildirildi.
Etiketler : idlib,idlib rusya,rus savaş uçakları,
722402 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/722402.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER