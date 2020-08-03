Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye'de Beşşar Esad rejimine destek veren Rus savaş uçakları sabah erken saatlerde İdlib'in Binniş bölgesindeki sivil yerleşim yerlerine hava saldırısı düzenledi. Saldırılarda ilk belirlemelere göre 4 sivil hayatını kaybetti, çok sayıda sivil de yaralandı. Yaralılar, Sivil Savunma ekiplerince çevredeki sağlık merkezlerine kaldırıldı.