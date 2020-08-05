Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1154, Hindistan ve Meksika'da 857'şer kişi hayatını kaybetti.
Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1154, Hindistan ve Meksika'da 857'şer kişi hayatını kaybetti
05.08.2020 - 08:44 | Son Güncelleme: 05.08.2020 - 08:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1154, Hindistan ve Meksika'da 857'şer kişi hayatını kaybetti.
Etiketler : koronavirüs,
722772 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/722772.aspx
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