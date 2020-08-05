Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi tarafından yapılan açıklamada, İran'ın Kirman eyaletine bağlı Hocedk kentinde yerel saatle 23.25'te 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği kaydedildi. Depremin yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi. Depremde can ve mal kaybına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.