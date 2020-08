Türkiye Gazetesi

Tahran Belediyesi Bütçe Komisyonu Başkanı Mecid Ferhani, sosyal medya hesabından Beyrut’ta meydana gelen patlamaya ilişkin yaptığı paylaşımında, Tahran için de benzer bir patlama olabileceği uyarısında bulundu. Ferhani, Beyrut’ta meydana gelen patlamanın acı ve üzüntü veren bir tecrübe olduğunu belirterek, etkilerinin uzun bir süre Lübnan’da kalacağını ifade etti.

'Bu depolar her an patlayabilecek saatli bombalar'

Yaşanan her olay ve faciadan gereken derslerin alınması gerektiğini kaydeden Ferhani, İran’ın başkenti Tahran dahil ülkenin farklı bölgelerinde depolanmış kimyasal maddelerin olduğu uyarısında bulunarak, “Resmi gümrük noktalarında, bazı limanlarda ve özel ticaret bölgelerinde Beyrut’ta patlamaya neden olan depolanmış kimyasal ve patlayıcı maddeler bulunmakta. Bu depolara artık her an patlayabilecek saatli bombalar şeklinde bakmalıyız” ifadelerini kullandı.

Şehir merkezlerinde bulunan depoların daha büyük tehlikelere neden olabileceğini belirten Ferhani, “Hükumetten Tahran dahil diğer şehir merkezlerinde depolanan bu saatli bombaların tespit edilerek depolardan çıkartılmalarını ve daha güvenli yerlere taşınmalarını talep ediyoruz” dedi.

'Tedbir alınmalı'

Başkent Tahran’ın Kuzeybatısında bulunan Şahran bölgesindeki petrol depolarına işaret eden Ferhani, her gün 300 tankerin bu depolardan 30 bin litre yakıt aldıklarını belirterek, “Bu tankerler depolardan aldıkları yakıtları şehir merkezini kullanarak farklı noktalara taşımaktalar. Bu bölgelerde oluşabilecek kazalara karşı tedbirler alınmalı” diye konuştu.