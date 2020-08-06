Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 144 yeni korona virüs vak'ası tespit edildiği, 3 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi. Azerbaycan genelinde 435 kişi de iyileşerek taburcu edildi. Azerbaycan'da son verilerle birlikte toplam vak'a sayısı 33 bin 247’ye hayatını kaybedenlerin sayısı ise 479’a yükseldi. Ülkede virüsü yenerek taburcu olanların sayısı ise 29 bin 275 oldu. Azerbaycan'da şu ana kadar 766 bin 179 korona virüs testi yapıldı.