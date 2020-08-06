Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, birliğe üye ülkelerden çok sayıda kişinin ölümüne neden olan ve Beyrut'un büyük bölümüne hasar veren patlamadan sonra Lübnan'a desteklerini yoğunlaştırmalarını istedi.

Michel ve von der Leyen, AB üyesi ülkelerin hükümetlerine ortak bir mektup yazarak Beyrut Limanındaki büyük patlamayla sarsılan Lübnan için yardım istedi.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn ve Başbakanı Hassan Diyab ile görüşerek başsağlığı dilediklerini hatırlatan Michel ve von der Leyen, Lübnan'ın AB'den gelecek dayanışmaya güvenebileceğini aktardı.

Mektupta, birçok ülkenin acil yardım için destek ifade ettiği ve AB'nin Sivil Koruma Mekanizmasını harekete geçirdiği hatırlatılarak, zaten birçok zorlukla karşı karşıya kalan Lübnan'da bu dramatik olayın önemli ekonomik sonuçlarının olacağı vurgulandı. Lübnan'ın AB için stratejik önem taşıdığı ve AB'nin bu ülke ile güçlü bir ortaklığı bulunduğu ifade edilen mektupta, Lübnan'ın kişi başına düşen en fazla sayıda mülteciye ev sahipliği yapan ülke olduğu kaydedildi.

Mektupta, Lübnan'a hem Covid-19 salgınının sonuçlarıyla mücadele hem de mültecilere yardım amacıyla destek verildiği hatırlatılarak şu ifadeler yer aldı:

"Ancak ortaya çıkan dramatik insani ihtiyaçlar ve inşaat gereksinimleri nedeniyle, hem uluslararası camianın hem bizim dayanışmamıza her zamankinden daha çok ihtiyaç duyulacaktır. Bu trajedinin yansımalarını sınırlandırmak için hemen harekete geçmemizde ortak çıkarımız bulunmaktadır. Bu nedenle hem acil ihtiyaçlar hem de ülkenin uzun dönemde yeniden inşası için sizi Lübnan'a desteklerinizi yoğunlaştırmaya davet ediyoruz."

Michel ve von der Leyen, desteklerin hızla gönderilmesi ve verimli olabilmesi için bir koordinasyon mekanizması kurulması konusunda hazır olduklarını ifade etti.

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış, ardından tüm kenti sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti. Patlama sonucu en az 135 kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 5 bin kişinin yaralandığı açıklanmıştı.