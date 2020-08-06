Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ayrıca bu kapsamda, El-Vadi ile bağlantılı Musbah Muhammed Vadi ve Nureddin Milud Musbah'ın yanı sıra Malta merkezli Alwefq Ltd. şirketinin de yaptırım listesine eklendiğini kaydeden Pompeo, yaptırımlar kapsamında bu kişilerin ABD'deki mal varlıklarına el konulacağını belirtti.

Pompeo, açıklamada "Kaçakçılık rotalarının, petrol tesislerinin ve ulaştırma ağlarının kontrolü üzerine yapılan rekabet, Libya'daki çatışmanın temel etkenlerindendir." değerlendirmesinde de bulundu.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, "Libya'nın barış, güvenlik ya da istikrarını baltalayan herkese karşı somut adımlar atmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.