Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde yer alan Al-Haramain tren istasyonunda geniş çaplı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgenin Sivil Savunma Sözcüsü Muhammed bin Othman Al-Qarni, yangının istasyonun idari kısmında çıktığını aktardı. Ekiplerin yangını söndürme çalışmalarına devam ettiği ifade edildi. Yangın sonucu ölü ya da yaralı olup olmadığı henüz bilinmiyor.
Suudi Arabistan’da tren istasyonunda korkutan yangın
07.08.2020 - 09:02 | Son Güncelleme: 07.08.2020 - 09:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde bulunan Al-Haramain Tren İstasyonu’nda büyük çaplı yangın çıktı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Suudi Arabistan,
723276 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/723276.aspx
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