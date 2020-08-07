Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanya'nın Oberfranken vilayetinde bir sürücü hız limiti 70 km/s olan bir yolda hız sınırını 11 km/s aşarak seyahat edince radara yakalandı.

26 yaşında sürücü normal şartlarda 11 km/s'lik hız aşımı için 20 euroluk bir ceza ödemesi gerekiyor.

Polisten yapılan açıklamada sürücünün radar kamerasının kendisini görüntülediğini fark ederek el hareketi yaptığı ve bu sebeple cezasının 75 kat artırılarak 1500 euroya yükseldiği belirtildi.

Bu cezaya ek olarak sürücüye 1 aylık trafiğe çıkma yasağı getirildi.