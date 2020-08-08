Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 4 Ağustos’ta Beyrut Limanı’nda bulunan 12 numaralı depoda meydana gelen şiddetli patlama sonrası başlatılan soruşturmada ilk etapta 16 kişi gözaltına alınmıştı. Limandaki patlamaya ilişkin sorguya alınan Beyrut Limanı Müdürü Hasan Kuraytim ve Lübnan Gümrükler Müdürü Bedri Zahir’i ve eski Gümrükler Müdürü Shafik Merhi’de gözaltına alındı. Soruşturmada toplam gözaltı sayısı 19’a yükseldi.
Beyrut’taki patlamada gözaltı sayısı 19’a yükseldi
08.08.2020 - 00:38 | Son Güncelleme: 08.08.2020 - 00:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Lübnan'daki Beyrut Limanı’nda yaşanan patlama sonrası Beyrut Limanı Müdürü Hasan Kuraytim ve Lübnan Gümrükler Müdürü Bedri Zahir’i ve eski Gümrükler Müdürü Shafik Merhi’nin de gözaltına alınması ile toplam gözaltı sayısı 19’a yükseldi.
Etiketler : lübnan,beyrut,saldırı,
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