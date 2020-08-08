Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

En fazla vaka ve can kaybının olduğu ABD'de 5 milyon 32 bin 179 kişide Covid-19 tespit edildi. Son 24 saatte ABD'de ölenlerin sayısı 1.176 artarak 162 bin 836'ya yükseldi. Ülkede virüs bulaşan kişi sayısı da 58 bin 444 artarak 5 milyon 33 bin 723'e ulaştı. ABD'yi 2 milyon 917 bin 562 vakayla Brezilya, 2 milyon 40 bin 261 vakayla Hindistan izliyor. Son 24 saatte Brezilya'da 1.237, Hindistan'da 886, Meksika'da 819 kişi daha hayatını kaybederken, Rusya'da ise 5 bin 241 kişi daha pozitif çıktı ve vaka sayısı 877 bin 135’e ulaştı. Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede ölü sayısı 119 artarak 14 bin 725’e, iyileşen sayısı 7 bin 235 artarak 683 bin 592’ye yükseldi. Rusya genelinde vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 0,6 olarak kaldı. Yeni vakaların yüzde 27,1’inde belirtiye rastlanmadı.