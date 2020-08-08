İngiliz Guardian gazetesinin haberine göre, Liberal Demokrat Partisince kaleme alınan ve Muhafazakâr Parti, İşçi Partisi, İskoç Ulusal Partisi ile Yeşil Partisinden milletvekillerinin de imzasının bulunduğu mektupta, Çin'in zulmünden kaçarak İngiltere'ye gelen ve sığınma talebinde bulunan Uygur Türklerine otomatik olarak mülteci statüsü verilmesi talep edildi. Mektupta, Çin'in Uygur Türklerine karşı "soykırım" uyguladığına yönelik delillere de dikkat çekildiği aktarıldı.
44 İngiliz vekilden 'Uygur Türkü' çağrısı
08.08.2020 - 06:26 | Son Güncelleme: 08.08.2020 - 06:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İngiltere'de 44 milletvekili Çin'in Uygur Türklerine karşı uyguladığı insan hakları ihlallerine dikkati çekmek amacıyla İçişleri Bakanı Priti Patel'e bir mektup gönderdi.
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723534 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/723534.aspx
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