Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiliz Guardian gazetesinin haberine göre, Liberal Demokrat Partisince kaleme alınan ve Muhafazakâr Parti, İşçi Partisi, İskoç Ulusal Partisi ile Yeşil Partisinden milletvekillerinin de imzasının bulunduğu mektupta, Çin'in zulmünden kaçarak İngiltere'ye gelen ve sığınma talebinde bulunan Uygur Türklerine otomatik olarak mülteci statüsü verilmesi talep edildi. Mektupta, Çin'in Uygur Türklerine karşı "soykırım" uyguladığına yönelik delillere de dikkat çekildiği aktarıldı.