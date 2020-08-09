Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

157 kişinin ölümüne, 6 binden fazla kişinin yaralanmasına yol açan amonyum nitratın en ölümcül patlamalardan biri 2015 yılında Çin'in Tianjin kentinde meydana geldi. Bir fabrika amonyum nitrat ile yanıcı kimyasallar depoluyordu ve uygun şekilde depolanmadıkları için kimyasallardan biri çok kurudu ve alev aldı. Patlamada 165 kişi ölürken 1,1 milyar dolarlık hasara sebep oldu.

Tianjin'deki patlamadan 14 yıl önce; 2001 yılında Fransa'nın Toulouse şehrindeki bir fabrika patladı. Kazada 30 kişi hayatını kaybederken 2.500 kişi de yaralandı. Patlamanın gücü 20 ila 40 ton TNT'ye eşitti; yani 40 ila 80 ton amonyum nitrat yandı. Bir patlamanın etkisini ölçmek için kullanılan bir ölçü olan TNT eşdeğeri açısından, tarihteki en büyük kaza sonucu patlamaların ilk 10'u arasında Beyrut da yer aldı.

Fabrika patlamalarına ek olarak, amonyum nitratın dâhil olduğu birkaç nakliye kazası oldu. 2007'de Meksika'da bir kamyon patladı ve 57 kişi öldü. Listenin başında yine bir başka amonyum nitrat patlaması var. Bu sefer 1947'de Texas Şehri Afeti olarak bilinen liman kazası. Tarihte meydana gelen en büyük nükleer olmayan patlamalardan biriydi. 500'den fazla kişi hayatını kaybetti ve binlerce kişi de yaralandı. Patlamanın etkisi o kadar şiddetliydi ki, rıhtımlar boyunca düşen ve bölgede su baskınına sebep olan 15 metrelik bir dalgaya yol açtı.