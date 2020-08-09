Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Açıklamada, helikopterlerle tatbikat alanına getirilen özel kuvvetlerin, zorlu araziyi gizlice geçerek önemli stratejik askeri tesislere saldırmak ve stratejik bölgeleri ele geçirmek ile ilgili görevleri başarıyla icra ettiği vurgulandı.

Azerbaycan-Türkiye ortak askeri tatbikatları

Azerbaycan ve Türkiye’nin hava ve kara kuvvetlerinin katıldığı ortak tatbikatta, iki ülkenin askerleri, zırhlı araçları, topçu birlikleri, askeri uçakları ve hava savunması sistemleri yer alıyor.



Kara ve hava kuvvetlerinin katıldığı tatbikatlar Bakü, Nahçıvan, Gence, Kürdemir ve Yevlah'ta sürdürülecek ve 10 Ağustos'ta sona erecek.